بالأرقام.. ميسي يتفوق على رونالدو قبل كلاسيكو الأرض

يستضيف برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد، غدا الأحد، على ستاد الكامب نو معقل النادي الكتالوني، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني.

يحتل البرسا صدارة الليجا برصيد 86 نقطة، بينما يحتل الملكي المركز الثالث برصيد 71 نقطة، حيث تعد هذه المواجهة رقم 271 في جميع المسابقات الرسمية والودية، واللقاء رقم 176 في الدوري.

ويترقب عشاق برشلونة نجم فريقهم الأول ليونيل ميسي في هذه المباراة المرتقبة، بينما يصب عشاق ريال مدريد آمالهم على نجم فريقهم الأول كريستيانو رونالدو.

ويرصد " الفجر الرياضي " أرقام وإحصائيات البرغوث ميسي والدون رونالدو في الليجا هذا الموسم حتى الآن..

ميسي:

خاض ميسي 2793 دقيقة في 33 مباراة في الدوري حتى الآن، منهم 30 مباراة خاضها كأساسي و3 لقاءات كاحتياطي.

لم يستبدل ميسي في أي من المباريات التي شارك فيها.

لم يشارك ميسي في 3 مباريات كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء، حيث أحرز 32 هدف للبرسا حتى الآن.

رونالدو:

خاض رونالدو 2190 دقيقة في 25 مباراة في الدوري حتى الآن، جميعها كأساسي.

تم إستبدال رونالدو 5 مرات في المباريات التي شارك فيها.

لم يشارك رونالدو في أي مباراة كان فيها حبيسا لمقاعد البدلاء، حيث أحرز رونالدو 24 هدفا للملكي حتى الآن.