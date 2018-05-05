كلاسيكو الأرض.. موعد مباراة برشلونة وريال مدريد غدا الأحد 6-5-2018 بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة
السبت 05/مايو/2018 - 02:16 ص
أحمد عصام
يستضيف نادي برشلونة، نظيره فريق ريال مدريد، غدا الأحد 6-5-2018 على ملعب "كامب نو" في الساعة 8:45 مساءً، ضمن منافسات الجولة 36 من بطولة الدوري الإسباني.
وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا
اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 3 HD.
وخصصت مجموعة قنوات بي إن سبورتس beIN SPORTS قنوات للمشاهدة باللغات العربية
والإنجليزية والفرنسية والإسبانية وهي "HD 1, HD 3, HD 11, HD 14, HD 17, 4K".
ويحتل نادي برشلونة صدارة ترتيب الدوري برصيد 86 نقطة، بينما
يحل نادي ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 71 نقطة.