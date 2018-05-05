متحدث "التعليم" يرد على تخوفات أولياء الأمور بشأن رفع المصروفات بالمدارس الخاصة

قال أحمد خيري المتحدث الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مصطلح "تعريب" المناهج ليس صحيحًا، وما يحدث فى المنظومة التعليمية الجديدة هو ضم المناهج.





وأضاف خيري، خلال تصريح له على قناة "أون لايف"، أن مادتي العلوم والرياضيات لم يكون لهما منهج فى النظام التعليمي الجديد، ولكن سيتم ضمهما مع بعض المواد ويتم تدريسهما باللغة العربية.





وحول تخوف أولياء الأمور من رفع المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة، قال خيري، إن مجلس النواب سيناقش قانون التعليم الخاص قريبًا، مؤكدا أن القانون يوجد به قرارات لضبط المشهد بالمدارس الخاصة واتخاذ الإجراءات اللازمة مع بعض المدارس الخاصة التي ظهر بها مشاكل.



