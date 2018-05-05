مصرع شاب في انقلاب سيارة جنوب بورسعيد



وكان اللواء أمجد عبدالفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد تلقى إخطارا من قسم شرطة الزهور بالحادث يفيد بمصرع شاب فى انقلاب سيارة على طريق وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



لقى شاب مصرعه فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إثر انقلاب سيارته بطريق مفارق بحر البقر جنوب محافظة بورسعيد.وقال أيمن جابر، مسؤول الطوارئ بصحة بورسعيد، إن مستشفى الحميات استقبلت على على زكريا "23 سنة" إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.