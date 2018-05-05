خالد سليم: "لو زوجتي فنانة كننا سننفصل لأن طبعي حامي"

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وأشار إلى أنه شخص "حامي" الطبع ويغير على زوجته، ولو كانت زوجتي فنانة لم يكن ليستمر زواجهما.









أكد الفنان خالد سليم، أن سر قوته يتمثل فى زوجته، التي يستمد منها هذه الميزة، مشيرًا إلى أن زوجته خيرية تدعمه تمامًا ككا تفعل والدته.وأضاف خلال لقائه فى برنامج "أنا وأنا" على قناة ONE، قائلًا: "أنا شخص كتوم جدًا، فى المشاكل الخاصة بشغلي ولا أحب أن أحمل زوجتى ووالدتى همي، لكن أحيانا ادمع قدام زوجتي"