التاريخ ينصف الزمالك على الإسماعيلي قبل موقعة نصف نهائي الكأس

يلتقي فريقا الزمالك والإسماعيلي، يوم الاثنين المقبل، في موقعة نصف نهائي كأس مصر، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وينحاز تاريخ مباريات الزمالك والإسماعيلي إلى الأبيض بشكل كبير، قبل موقعة كأس مصر وإن كانت المفاجآت واردة.

ويتفوق الزمالك على الإسماعيلي فى المواجهات بين الفريقين، حيث التقى الفريقان خلال 128 مباراة، حقق الأبيض الفوز بـ60 لقاء وفاز الدراويش بـ33 لقاءً، وحسم التعادل نتيجة 35 مباراة.

وفيما يتعلق بآخر مواجهات مباشرة بين الفريقين في السنوات الماضية يتفوق الإسماعيلى على الزمالك، حيث شهدت آخر 5 مواجهات بينهما بمسابقة الدورى الممتاز تحقيق الدراويش 4 انتصارات والتعادل مرتين.

وعلى مدار مباريات "أولاد العم"، سجل الأبيض 174 هدفاً، بينما سجل الدراويش 126 هدفاً، فى مختلف المباريات السابقة بشكل عام.

ويتفوق الأبيض على الدراويش فى مواجهات الدورى بشكل عام والبالغ عددها 110 مباريات، حيث فاز أبناء ميت عقبة بـ46 مباراة وفاز الإسماعيلي بـ31 لقاء، وحسم التعادل نتيجة 33 مباراة.

وعلى صعيد مباريات الدورى، أحرز الزمالك 133 هدفاً فى شباك الإسماعيلى، بينما سجل لاعبو الدراويش 114 هدفاً.