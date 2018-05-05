خالد سليم: أصافح صديقاتي بالقبلات.. وأرفض هذا الأمر لزوجتي علشان دمي حامي
السبت 05/مايو/2018 - 02:49 ص
مريم الشريف
قال الفنان خالد سليم، إن لديه صديقات يعتز بهم ويصافحهم بالقبلات، في إطار التحية الطبيعية وليس مقصودًا منها شىء، مشيرًا إلى أنه يرفض هذا الأمر حينما يكون فى مكان عام منعا لكلام الناس، حيث قال: "ليا صديقات كتير وبنسلم بالبوس عادي، هتيجي تبوسني أقولها لا يعني".
وأضاف خلال لقائه فى برنامج "أنا وأنا" على قناة ONE، قائلًا: "أكثر شىء عجبني في زوجتي أنها تصافح أصدقائها مصافحة عادية باليد، وهما اخواتها منذ الصغر، مؤكدًا: " أنا دمي حامي في الحالات دي".
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