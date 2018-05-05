علي الطيب حائر بين "أهو ده اللي صار" و"ممنوع الاقتراب أو التصوير"





يواصل الفنان علي الطيب تصوير مسلسليه الرمضانيين وهما "أهو ده اللي صار" الذي يلعب فيه شخصية وديع البساطي وتدور في الفترة الزمنية بين عامي 1918 وحتى عام 1965.





وووديع هو فنان سكندري يعشق الفن ويرغب في الوصول اليه ويعطيه الحظ المال وكيف سيتصرف وقتها مع شهرته وماله، وان كان العمل نفسه سيستمر حتى عام 2018.





وأكد علي على استمتاعه بما كتبه عبد الرحيم كمال وبالعمل مع المخرج الكبير حاتم علي وباقي أبطال العمل سواء روبي او اروى جودة او احمد داوود و محمد فراج ومحمود البزاوي وهشام اسماعيل.





وأضاف علي ان المخرج حاتم علي قد اختاره لدور وديع الباسطي بعد ان شاهد له فيلم "فوتو كوبي" .





وعن دوره في مسلسل "ممنوع الاقتراب او التصوير" فهو يدور بين عامي 2008 وحتى 2018 فارق عشرة اعوام بينهم.





ويلعب فيه دور ظابط يحقق في جريمة القتل التي تبدأ بها الاحداث ومن خلال مرو الوقت في الحلقات نرى علاقته بشخصية كاميلبا التب تلعبها الفنانة زينة والمتهمة بجريمة قتل وعلي سعيد ايضا بالمخرج الشاب زياد الوشاحي والعمل معه.







