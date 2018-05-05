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أخبار الكرة العالمية يوم 4 مايو 2018.. برايتون يضمن البقاء في البريمير ليج

السبت 05/مايو/2018 - 01:49 ص
أخبار الكرة العالمية يوم 4 مايو 2018.. برايتون يضمن البقاء في البريمير ليج
برايتون ومانشستر يونايتد
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ريهام عبد المحسن
 

يستعرض "الفجر الرياضي" يومياً أبرز 10 أخبار عالمية وقعت على مدار اليوم، ومن اهمها إيقاف دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد 4 مباريات وخسارة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

 

مدرب توتنهام يوجه رسالة لـ"كين" بشان الصراع مع صلاح

 

يويفا يوقف دييجو سيميوني 4 مباريات

 

مانشستر يونايتد يسقط في فخ الخسارة أمام برايتون

 

أتلتيكو مدريد يطعن على قرار إيقاف سيميوني 4 مباريات

 

إنييستا يعود لتدريبات برشلونة قبل الكلاسيكو

 

نيمار يطلب من الخليفي التعاقد مع نجم توتنهام

 

بوكتينيو: نسعي لإنهاء الدوري في المركز الثالث

 

مدرب بايرن ميونخ يصدم نوير

 

كلوب يواجه أكبر ورطة قبل مواجهة ريال مدريد

 

ماني يُفجرها: نستطيع سحق أي فريق في العالم

 

 

المزيد عن: رياضة برايتون أخبار الكرة العالمية أخبار الكرة أخبار الرياضة 4 مايو
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