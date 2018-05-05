أخبار الكرة العالمية يوم 4 مايو 2018.. برايتون يضمن البقاء في البريمير ليج
السبت 05/مايو/2018 - 01:49 ص
ريهام عبد المحسن
يستعرض "الفجر الرياضي" يومياً أبرز 10 أخبار عالمية وقعت على مدار اليوم، ومن اهمها إيقاف دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد 4 مباريات وخسارة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.
مدرب توتنهام يوجه رسالة لـ"كين" بشان الصراع مع
صلاح
يويفا يوقف دييجو سيميوني 4 مباريات
مانشستر يونايتد يسقط في فخ الخسارة أمام برايتون
أتلتيكو مدريد يطعن على قرار إيقاف سيميوني 4 مباريات
إنييستا يعود لتدريبات برشلونة قبل الكلاسيكو
نيمار يطلب من الخليفي التعاقد مع نجم توتنهام
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كلوب يواجه أكبر ورطة قبل مواجهة ريال مدريد
ماني يُفجرها: نستطيع سحق أي فريق في العالم
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