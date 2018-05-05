أخبار الكرة العالمية يوم 4 مايو 2018.. برايتون يضمن البقاء في البريمير ليج

يستعرض "الفجر الرياضي" يومياً أبرز 10 أخبار عالمية وقعت على مدار اليوم، ومن اهمها إيقاف دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد 4 مباريات وخسارة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

مدرب توتنهام يوجه رسالة لـ"كين" بشان الصراع مع صلاح

يويفا يوقف دييجو سيميوني 4 مباريات

مانشستر يونايتد يسقط في فخ الخسارة أمام برايتون

أتلتيكو مدريد يطعن على قرار إيقاف سيميوني 4 مباريات

إنييستا يعود لتدريبات برشلونة قبل الكلاسيكو

نيمار يطلب من الخليفي التعاقد مع نجم توتنهام

بوكتينيو: نسعي لإنهاء الدوري في المركز الثالث

مدرب بايرن ميونخ يصدم نوير

كلوب يواجه أكبر ورطة قبل مواجهة ريال مدريد