خالد سليم يكشف سبب عدم تقديمه دويتو غنائيا مع أنغام





المطربة أنغام حتى الآن، رغم أنه تحدث عن هذا الأمر سابقا يعود الى شركات الإنتاج، مشيرًا إلى أنه قابلها في حفل غنائي من قبل وصعد على المسرح وقاما بالغناء سويًا.



وأضاف خلال لقائه فى برنامج "أنا وأنا" على قناة ONE، قائلا: "لا أستطيع أن أطلب من انغام عمل دويتو، أحب الظروف تكون مضبوطة ولا أحب اقحام نفسي". موضحًا أن فرق النجومية ليس عائقًا امام وجود الدويتو.

أكد الفنان خالد سليم، أن عدم غنائه دويتو مشتركًا مع