خالد سليم لا توجد مشاكل بيني وبين ومي عز الدين.. وموافق اسمي يكتب بعدها









ولفت إلى أنه سيوافق إذا تم وضع اسمه على التتر بعدها وإذا كان بجانبها سيكون سعيد، ولكنه يعتقد أن اسمه سيكون بعدها لأنها نجمة العمل.









نفى الفنان خالد سليم، وجود أى مشاكل بينه وبين الفنانة مى عز الدين، مشيرًا إلى أن اكبر دليل على هذا الامر تعاونهما فى مسلسل "رسائل" والمقرر عرضه فى رمضان.وأشار خلال لقائه فى برنامج "أنا وأنا" على قناة "ON E"، إلى أن مي عز الدين، فنانة مجتهدة وشاطرة وتركز فى تفاصيل عملها.