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بعد 7 سنوات من تفكيكه.. أمريكا تعيد إنشاء الأسطول الثاني في الأطلسي

السبت 05/مايو/2018 - 03:15 ص
بعد 7 سنوات من تفكيكه.. أمريكا تعيد إنشاء الأسطول الثاني في الأطلسي
أرشيفية
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وكالات
 
أعلنت القوات البحرية الأمريكية عن إعادة إنشاء أسطولها الثاني المسؤول عن شمال المحيط الأطلسي بعد نحو 7 سنوات من تفكيكه.

وقال الأميرال جون ريتشاردسون قائد العمليات البحرية، اليوم الجمعة، "استراتيجيتنا الدفاعية الوطنية تعلن بوضوح أننا عدنا إلى حقبة تشهد منافسة كبيرة على النفوذ في ظل مناخ أمني يزداد تعقيدا وينطوي على مزيد من التحديات".

وأضاف: "الأسطول الثاني سيمارس مهامه الخاصة بالعمليات والإدارة باستخدام السفن والطائرات والقوات على الساحل الشرقي وشمال المحيط الأطلسي".

ووفقا لـ"رويترز"، قال مسؤول بالبحرية الأمريكية طلب عدم نشر اسمه إن عددا من القرارات مثل من سيقود الأسطول الثاني والموارد التي سيشملها لم تتخذ بعد وليس واضحا متى سيبدأ الأسطول عمله.

وفي عام 2011 تم تفكيك الأسطول لتوفير النفقات ولأسباب تتعلق بالهياكل التنظيمية.

وقال الجيش الأمريكي هذا العام في استراتيجية دفاعية جديدة إن التصدي لروسيا والصين سيكون أولوية فيما يمثل أحدث مؤشر على تغير الأولويات بعد أكثر من 15 عاما من التركيز على مكافحة الإسلاميين المتشددين.
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