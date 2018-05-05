أول تعليق من إسرائيل على سحب ترشيحها لمقعد في مجلس الأمن

أعلنت بعثة إسرائيل الدائمة لدى الأمم المتحدة، في بيان، الجمعة، أن إسرائيل انسحبت من المنافسة من أجل لحصول على مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي في انتخابات هذا العام.





وجاء في بيان للبعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة: "بعد المشاورات مع الشركاء، بمن فيهم أصدقاؤنا، قررت دولة إسرائيل سحب ترشيحها للمقعد في مجلس الأمن الدولي".





وكانت وكالة "رويترز"، قد نقلت في وقت سابق عن مصادر في الأمم المتحدة أن إسرائيل قررت الانسحاب من السباق كون فرصها للفوز بالمقعد ضئيلة جدا.



