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أول تعليق من إسرائيل على سحب ترشيحها لمقعد في مجلس الأمن

السبت 05/مايو/2018 - 03:00 ص
أول تعليق من إسرائيل على سحب ترشيحها لمقعد في مجلس الأمن
أرشيفية
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وكالات
 
أعلنت بعثة إسرائيل الدائمة لدى الأمم المتحدة، في بيان، الجمعة، أن إسرائيل انسحبت من المنافسة من أجل لحصول على مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي في انتخابات هذا العام.

وجاء في بيان للبعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة: "بعد المشاورات مع الشركاء، بمن فيهم أصدقاؤنا، قررت دولة إسرائيل سحب ترشيحها للمقعد في مجلس الأمن الدولي".

وكانت وكالة "رويترز"، قد نقلت في وقت سابق عن مصادر في الأمم المتحدة أن إسرائيل قررت الانسحاب من السباق كون فرصها للفوز بالمقعد ضئيلة جدا.

ومن المقرر التصويت على 5 أعضاء جدد غير دائمين في مجلس الأمن الدولي للفترة 2019-2020 في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 يونيو، ليأخذوا المقاعد في مجلس الأمن لمدة عامين اعتبارا من 1 يناير عام 2019، بعد انسحاب إسرائيل من المنافسة على مقعدين في مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى تنافس عليهما ألمانيا وبلجيكا.
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