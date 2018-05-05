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ماكرون يحذر ترامب من الحرب لهذا السبب

السبت 05/مايو/2018 - 02:00 ص
ماكرون يحذر ترامب من الحرب لهذا السبب
ماكرون وترامب
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وكالات
 
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن قيام نظيره الأمريكي دونالد ترامب بسحب بلاده من الاتفاق النووي قد يؤدي إلى حرب حقيقية.

وتابع الرئيس الفرنسي، إنه لا يعتقد أن دونالد ترامب يريد حربا"، حسب حوار له مع صحيفة دير شبيجل الألمانية.

وقد حاول الرئيس الفرنسي، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تغيير رأي ترامب حول الانسحاب من الاتفاق النووي خلال زيارتهما إلى واشنطن، إلا أن الأمر ليس واضحا حتى الآن.

وفي 12 يناير، أعلن الرئيس الأمريكي تمديد العقوبات الأمريكية على إيران لمدة 4 أشهر تنتهى في 12 مايو الجاري، مؤكدا أنها المرة الأخيرة التى يقوم بذلك، ما لم يتم تعديل الاتفاق النووي.

ووقع الاتفاق النووي مع إيران في 2015، للعمل على إنهاء ملفها النووي.

وأكدت وكالة الطاقة الذرية أن إيران تلتزم بالصفقة التى يريد ترامب تغييرها الآن.

وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس 3 مايو، إن بلاده لن تتفاوض على الاتفاق النووي الذي توصلت إليه في 2015 مع القوى الكبرى.
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