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حالة الطقس اليوم السبت 6/5/2018 في اليمن

السبت 05/مايو/2018 - 05:00 ص
حالة الطقس اليوم السبت 6/5/2018 في اليمن
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يتابع الكثير من الأشخاص، حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الجمعة السبت 6/5/2018   اليمن؛ وفقًا لما أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 6/5/2018  على اليمن:-

 

حالة الطقس في اليمن:



إب  16°

آل لوهاياه  30°

الجراحي  30°

الحديدة  31°

الروضة  19°

الشيخ عثمان  29°

الضالع‎‎  21°

الماراويه  31°

المكلا  25°

المنصورية  26°

الهاوها  31°

باجيل  29°

بيت الفقيه  26°

تعز  18°

ذمار  15°

زنجبار  28°

صعدة  20°

صنعاء  18°

عدن  29°

عمران  14°

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