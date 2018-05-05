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كنده علوش: "أحرص على قضاء أول يوم رمضان لدى حماتي"

السبت 05/مايو/2018 - 02:28 ص
كنده علوش: أحرص على قضاء أول يوم رمضان لدى حماتي
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مريم الشريف
 

كشفت الفنانة كندة علوش، النقاب عن أكثر شئ كانت تحرص على متابعته منذ صغرها فى سوريا وهو الفوازير، مشيرة إلى شيريهان ونيللي فى سوريا يمثلان أسطورتين.


وأضافت خلال لقائها فى برنامج "تعشب شاي" على قناة "DMC"، قائلة: "أول يوم رمضان لازم أقضية عند حماتى، وحظى حلو رمضان هذا العام لان والدتي ستأتي من سوريا وتقضى معي رمضان، فى مصر وسنكون كلنا سويًا".


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