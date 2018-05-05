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البدري: الإصابات والغيابات من أسباب التعادل أمام الترجي

السبت 05/مايو/2018 - 12:24 ص
البدري: الإصابات والغيابات من أسباب التعادل أمام الترجي
الأهلي والترجي
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علي نبوي
 

وجه حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التحية للاعبي الأهلي على الأداء الذي ظهروا عليه في مباراة اليوم أمام الترجي التونسي.

 

وأشار إلى أنه بالرغم من التعادل الذي خرجت به المباراة إلا أن لاعبيه كانوا الأفضل طوال الوقت، والأخطر على مرمى المنافس.

 

وأضاف البدري، أن فريق الترجي التونسي اعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية في الشكل الفني له في مباراة اليوم، وهي الكرات الطولية لضرب دفاعات الأهلي، وهو أمر فني يحترم وتعامل معه لاعبو الأهلي بشكل جيد، بالإضافة إلى اللعب بالتحامات قوية، وإضاعة الوقت، وهو لم يلتفت إليه الجانب التحكيمي.

 

وأوضح المدير الفني للأهلي، أن فريقه أحرز هدفًا صحيحًا عن طريق مروان محسن وتم إلغاؤه بداعي التسلل، وهذا يثبت وجهة نظره التي حذر منها قبل المباراة، بشأن الحكم الذي قاد المباراة اليوم، مؤكدًا أن الصمت على ما حدث تحكيميًا في مباراة اليوم أمام الترجي، أمر سيزيد من ضياع الكثير من حقوق فريقه في المباريات المقبلة.

 

واستكمل البدري كلامه، قائلا: "قدمنا مباراة جيدة، واستطعنا أن نضغط على فريق الترجي التونسي، وأضعنا الكثير من الفرص بسبب سوء التوفيق، ولم يكن التعادل هو النتيجة العادلة وإنما هناك أسباب جوهرية وراء هذا التعادل، أهمها الإصابات، والغيابات التي واجهها الفريق".

 

يذكر أن الأهلي تعادل سلبيًا مع الترجي التونسي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، علي استاد برج العرب، في الجولة الأولي لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

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