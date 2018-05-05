فهمي: أكرم حسني أكثر فنان يضحكني.. وتصالحت مع أحمد مكي





أكدالفنان أحمد فهمي، أن زميله الفنان أكرم حسنى أكثر شخص يتسبب فى اضحاكه، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تقييم نفسه كفنان كوميدىي، فضلا عن انه لا يشاهد أعماله.

وأوضح خل لقائه في برنامج "واحد من الناس" على قناة "الحياة"، إلى أنه حدث خلاف بينه والفنان أحمد مكي، ولم يستمر طويل وقام الداعية معز مسعود بمصالحتهما.