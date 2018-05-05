الأهلي: تكرار الأخطاء التحكيمية في مباريات الترجي أمر يثير الدهشة

وجه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كل الشكر للاعبين على أدائهم الجيد وروحهم القتالية أمام الترجي التونسي.

وقال عبد الحفيظ خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد": "بطولة إفريقيا تؤخذ على مراحل، وقارة إفريقيا تختلف عن باقي القارات في الأخطاء التحكيمية الغير معقولة".

وأضاف: "مباريات الترجي والأهلي تكون غريبة من الناحية التحكيمية رغم علاقته المميزة بين النادي الأهلي والترجي".

وواصل: "لماذا يتم جلب حكام تتحدث اللغة الفرنسية بصورة شبه دائمة في مواجهات الأهلي والترجي".

وتابع: "لن نقف على مباراة اليوم، ولكن عندما تتكرر الأخطاء في كل مرة بصورة متشابهة فهو أمر مثير للدهشة".