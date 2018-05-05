ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الأهلي: تكرار الأخطاء التحكيمية في مباريات الترجي أمر يثير الدهشة

السبت 05/مايو/2018 - 12:14 ص
الأهلي: تكرار الأخطاء التحكيمية في مباريات الترجي أمر يثير الدهشة
حكم مباراة الأهلي والترجي
طباعة
عمر عبد العزيز
 

وجه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كل الشكر للاعبين على أدائهم الجيد وروحهم القتالية أمام الترجي التونسي.

 

وقال عبد الحفيظ خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد": "بطولة إفريقيا تؤخذ على مراحل، وقارة إفريقيا تختلف عن باقي القارات في الأخطاء التحكيمية الغير معقولة".

 

وأضاف: "مباريات الترجي والأهلي تكون غريبة من الناحية التحكيمية رغم علاقته المميزة بين النادي الأهلي والترجي".

 

وواصل: "لماذا يتم جلب حكام تتحدث اللغة الفرنسية بصورة شبه دائمة في مواجهات الأهلي والترجي".

 

وتابع: "لن نقف على مباراة اليوم، ولكن عندما تتكرر الأخطاء في كل مرة بصورة متشابهة فهو أمر مثير للدهشة".

 

المزيد عن: سيد عبد الحفيظ رياضة دوري أبطال إفريقيا الترجي التحكيم الأهلي الأخطاء الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أفريقيا
زيسكو يونايتد - زامبيا
-
x
15:00
-
امبابان سوالوز - سوازيلاند
مازيمبي - جمهورية الكونجو
-
x
15:00
-
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
توغو بور - توجو
-
x
18:00
-
حوريا - غينيا
بريميرو دي اوجوستو - أنغولا
-
x
18:00
-
النجم الساحلي - تونس
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
-
x
21:00
-
الوداد الرياضي - المغرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
ستوك سيتي
-
x
13:30
-
كريستال بالاس
ليستر سيتي
-
x
16:00
-
وست هام يونايتد
واتفورد
-
x
16:00
-
نيوكاسل يونايتد
وست بروميتش ألبيون
-
x
16:00
-
توتنهام هوتسبير
بورنموث
-
x
16:00
-
سوانزي سيتي
إيفرتون
-
x
18:30
-
ساوثهامتون
الدوري الإسباني
فياريال
-
x
20:45
-
فالنسيا
الدوري البرتغالي الممتاز
سبورتينج لشبونة
-
x
21:30
-
بنفيكا
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
18:00
-
هيلاس فيرونا
يوفنتوس
-
x
20:45
-
بولونيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/5/2018 12:20:00 AM