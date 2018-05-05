إسلام الغزولي: 3 طرق للإبلاغ عن جرائم الإنترنت.. والعقوبة تبدأ من الحبس 6 أشهر





قال المحامي إسلام الغزولي المتخصص في قضايا الإعلام والملكية الفكرية، إن معدلات جرائم الإنترنت تضاعفت خلال الفترة الأخيرة وأصبحت أكثر تنظيمًا، ووفقًا للقانون لا يجوز استخدام البيانات أو الصور الشخصية إلا بإذن كتابي، مشيرًا إلى أن عقوبة هذه الجرائم تبدأ من الحبس 6 أشهر و50 ألف جنيه غرامة كحد أدنى.





وأكد الغزولي، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على فضائية "الحياة"، تقديم الإعلامية نهاوند سري، اليوم الجمعة، ضرورة تفاعل الشخص المتعرض للتعدي على معلوماته أو تهديد حياته، أن يبلغ عن القضية من خلال 3 طرق، أولها عبر الموقع الالكترونى لوزارة الداخلية على شبكة الانترنت www.moiegypt.gov.eg.





وأضاف أنه يمكن للشخص المعتدى عليه إخطار إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بمقر وزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة أو مبنى كلية الشرطة القديمة بالعباسية، أو استخدام الخط الساخن 108 والذى تم إنشائه مؤخرا لهذا الغرض.





وتابع: آلاف البلاغات يوميًا تصل لإدارة مكافحة جرائم الإنترنت ويتم التعامل معها بشكل جاد، مردفًا: لا تتهاون في حقك وعليك أن تأخذ ما يثبت التعدي على معلوماتك وتقدم بالبلاغ عبر أي من الجهات الثلاث.





وطالب الغزولي، مستخدمي الإنترنت أن يتبعوا إجراءات التأمين الكاملة وتغيير كلمات المرور السرية بشكل منتظم شهريًا، وعدم التفاعل مع أي روابط مشكوك في صحتها، أو الدخول على مواقع غير آمنة، والإبلاغ عن أي اعتداء على معلوماته للإدارة المختصة التي تتبع المتورط في هذه الجرائم بطرق مختلفة بينها الـ ip address الخاص بحاسوبه.



