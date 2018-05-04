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هل تغني شيرين عبدالوهاب تتر "ليالي أوجيني"؟

الجمعة 04/مايو/2018 - 11:54 م
هل تغني شيرين عبدالوهاب تتر ليالي أوجيني؟
شيرين عبدالوهاب
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الفجر الفني
 
تداولت أنباء عن دخول شيرين عبدالوهاب في مفاوضات مع المنتج محمد مشيش لغناء تتر مسلسل "ليالى أوجينى" لظافر العابدين وأمينة خليل، والذي مقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل، ولم تحسم شيرين رأيها النهائى لغناء التتر.

وسبق وغنت شيرين عبد الوهاب تتر مسلسل "حلاوة الدنيا" للنجمة هند صبرى وظافر العابدين الذى عرض فى موسم رمضان الماضى وحققت الأغنية نجاحاً جماهيرياً، لذلك قررت الجهة المنتجة التعاون معها مرة أخرى هذا العام، كما قدمت مع نفس المنتج أولى بطولاتها الدرامية فى مسلسل "طريقى".

ويعد مسلسل "ليالى أوجينى" البطولة المطلقة للنجم التونسى ظافر العابدين، حيث تدور أحداثه فى فترة الأربعينيات، وهو مأخوذ عن فورمات إسبانى، سيناريو وحوار إنجى القاسم، وسما عبد الخالق، إخراج هانى خليفة، بطولة ظافر العابدين وأمينة خليل وانتصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد وكارمن بصيبص وخالد كمال ومريم الخشت ومراد مكرم وليلى عز العرب، ويعد المسلسل اللقاء الأول بين ظافر وأمينة خليل فى الدراما التليفزيونية.


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