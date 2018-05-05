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الأهلي يعلن إصابة وليد سليمان ويؤكد: السولية تعرض لشد في العضلة الأمامية

السبت 05/مايو/2018 - 12:03 ص
الأهلي يعلن إصابة وليد سليمان ويؤكد: السولية تعرض لشد في العضلة الأمامية
الأهلي والترجي
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علي نبوي
 

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن إصابة عمرو السولية، لاعب الفريق، عبارة عن شدّ في العضلة الأمامية.

 

وأضاف أن اللاعب سيجري آشعة خلال الساعات القادمة لتحديد فترة تأهيله وإعلان جاهزيته.

 

وكان السولية غادر الشوط الأول أمام الترجي التونسي للإصابة.

 

وأوضح الجهاز الطبي، أن وليد سليمان يعاني من كدمة بجوار الركبة، بعد فحصه عقب انتهاء اللقاء.

 

يُذكر أن الأهلي تعادل سلبيًا مع الترجي التونسي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد برج العرب، في الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

 

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