حالة الطقس اليوم السبت 5/5/2018 في مصر والدول العربية

نُقدم لكم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية، اليوم السبت ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة على شمال البلاد، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد، فيما يظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على مناطق من شمال الصعيد.





حالة الطقس اليوم فى مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة على شمال البلاد، ليسود، اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد، فيما يظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على مناطق من شمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.





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نهاراً: تنخفض درجات الحرارة، لكن مع بقائها أعلى من مُعدلاتها المُعتادة في مثل هذا الوقت من العام بحدود 4-5 درجات مئوية، وتسود أجواء ربيعية معتدلة في عموم المناطق، مع ظهور بعض السُحب المتوسطة والعالية، ويحتمل هطول زخات محلية من المطر صباحاً في بعض المناطق، وتكون الرياح غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار والأتربة في المنطقة الشرقية.

في خليج العقبة، الرياح: شمالية، معتدلة السرعة، و حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم)، و درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.

ليلاً: تسود أجواء لطيفة في عموم المناطق مع ظهور السُحب المتوسطة والعالية، وتكون الرياح متقلبة الاتجاهات ومعتدلة السرعة.

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