الأمير هنري يتمنى إدارة المصريين لـ "الموبي دولار"

قدم الأمير هنري، عضو اللجنة الاقتصادية بمنظمة الأمم المتحدة، الشكر للمجلس العربي الإفريقي للتنمية والتكامل، لتنظيمه أول مؤتمر اقتصادي من نوعه في العالم.





وطرح هنري خلال كلمته بالمؤتمر العربي الإفريقي الدولي للاستثمار، مساء اليوم، عدة أسئلة ترويجية لمشروع الموبي دولار، لافتًا إلى أنه تم اعتراف العيديد من بلدان العالم بالعملات الافتراضية على أنها عملات قانونية.





وتمنى هنري في كلمته أن يصبح المصريين، هم المسؤولين عن إدارة مشروع الموبي دولار.



