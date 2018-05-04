ممثلة الشباب في مشروع المليون ونصف فدان: "الطريق" عائق كبير أمامنا

قالت عبير الخطيب، ممثلة الشباب في مشروع المليون ونصف فدان، إن الطرق السيئة تعد أكبر عائق أمام عملية استزراع أراض المغرة.



وأوضحت في مداخلة هاتفية مع برنامج "من سيزراع المليون"، المذاع على فضائية الصحة والجمال، أن شركة الريف المصري قدمت أول خطوة جادة للشباب في المشروع، وهى اشتراطها وجود 25 % من رأس المال مع الشباب، ممثلا في 5% حصة عندالتعاقد، و10 % حصة استلام، و10% تكون رصيد للشباب لبدء البنية التحتية للمزرعة.



وأشارت إلى أنه تم طرح أراضي منطقة توشكى مع أراضي منطقة المغرة، في نفس الوقت، وماحدث أن منطقة توشكى تم استزراعها، وأنتج الشباب بها، في حين أن المغرة تواجه عائق كبير وهو الطريق السيء.