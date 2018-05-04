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"المقرحي": المسؤول عن لوحة تحكم الكهرباء بالبحيرة "إخواني"

الجمعة 04/مايو/2018 - 11:50 م
المقرحي: المسؤول عن لوحة تحكم الكهرباء بالبحيرة إخواني
اللواء فاروق المقرحي
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أمنية فوزي
 
كشف اللواء فاروق المقرحي، الخبير الأمني، ومساعد وزير الداخلية الأسبق، عن أن المسئول عن لوحة تحكم الشركة الناقلة للكهرباء بمحافظة البحيرة إخواني.

وأشار "المقرحي"، خلال حواره ببرنامج "حكاية وطن"، الذي يقدمه الإعلامي حاتم نعمان، المذاع عبر فضائية "ltc" مساء الجمعة، إلى أن هذا المسئول يقوم بقطع الكهرباء في الأحداث الهامة، مثلما حدث في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية كانت ستزيد إذا لم تنقطع الكهرباء في اليوم الأخير.

وطالب بتطهير مؤسسات الدولة من الإخوان، لافتًا إلى أنه سلم جهاز الأمن الوطني أسماء العناصر الإخوانية المتواجدة بمؤسسات الدولة.

قدم مساعد وزير الداخلية الأسبق، بلاغًا على الهواء للرقابة الإدارية، قائلًا إن بعض الأفراد في شركات الكهرباء والمياه تتقاضى أكثر من الحد المسموح به للرواتب.
المزيد عن: مصر اللواء فاروق المقرحي التوك شو البحيرة الإخوان اخبار مصر
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