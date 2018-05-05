زي النهاردة بتاريخ 5-5-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 5-5-2018





أحــــــــداث





1260 - قوبلاي خان يتولى حكم إمبراطورية المغول.





1494 - المستكشف كريستوفر كولومبوس يكتشف جامايكا.





1762 - التوقيع على «معاهدة سانت بطرسبرغ» بين الإمبراطورية الروسية وبروسيا.





1808 - كانتون أرجاو في سويسرا يلغي مواطنة تابعي الديانة اليهودية.





1835 - افتتاح أول خط سكة حديد في أوروبا القارية يصل بين ميشلين وبروكسل في بلجيكا.





1871 - مقتل المجاهد الجزائري محمد المقراني في ساحة القتال بالقرب من مدينة البويرة.





1893 - انهيار سوق نيويورك للأوراق المالية مما سبب كساد اقتصادي كبير.





1916 - الولايات المتحدة تغزو جمهورية الدومنيكان.





1931 - تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.





1936 - القوات الإيطالية تحتل أديس أبابا.





1940 - اللاجئين النرويجيين أثناء الحرب العالمية الثانية يشكلون حكومة منفى في لندن.





1941 - الإعلان عن استقلال إثيوبيا وذلك بعودة الإمبراطور هيلا سيلاسي.





1943 - تنصيب الأمين باي بن محمد الحبيب ملكًا على تونس.





1945 - القوات البريطانية والكندية تحرران هولندا والدنمارك من احتلال ألمانيا النازية وذلك بعد استسلام قواتها لهم، وذلك في قرب نهاية الحرب العالمية الثانية.





1949 - بلجيكا والدنمارك وفرنسا وجمهورية أيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة يوقعون معاهدة لندن والتي أسست مجلس أوروبا، وقد اختيرت مدينة ستراسبورغ مقرًا للمجلس.





1950 - بوميبول أدولياديج يتوج نفسه ملكًا على تايلاند.





1955 - ألمانيا الغربية تحصل على سيادتها كاملة وإعلانها دولة مسقلة تحت اسم جمهورية ألمانيا الاتحادية.





1980 - القوات الخاصة البريطانية تقتحم السفارة الإيرانية في لندن.





2006 - الحكومة السودانية توقع اتفاقًا مع حركة تحرير السودان.





2010 - الإعلان عن وفاة رئيس نيجيريا عمر يارادوا بعد صراع طويل مع المرض قام خلالها بتسليم السلطة لنائبة غودلاك جوناثان.





2011 - محكمة مصرية تصدر حكمًا على وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بالسجن لمدة 12 عامًا وذلك بتهم التربح غير المشروع وغسيل الأموال، ليكون بذلك أول حكم يصدر على مسؤول في النظام السابق قبل ثورة 25 يناير.





2016 - حريق هائل في كندا يدفع عشرات الآلاف من السكان إلى النزوح من مدينة فورت ماكموراي.





مــــــواليـــــــد





1747 - ليوبولد الثاني، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.





1813 - سورين كيركغور، فيلسوف دنماركي.





1818 - كارل ماركس، فيلسوف ألماني.





1826 - الإمبراطورة أوجيني، زوجة الإمبراطور نابليون الثالث.





1846 - هنريك سينكيفيتش، كاتب بولندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1905.





1880 - جورج أبيض، فنان مصري من أصل لبناني.





1883 - أرشيبالد ويفل، عسكري بريطاني.





1926 - حسام الدين مصطفى، مخرج مصري.





1940 - لانس هنريكسن، ممثل أمريكي.





1950 - كوكوش، مغنية إيرانية.





1962 - محمد عبد الله محمد، رئيس الصومال.





1962 - كاورو وادا، ملحن ياباني.





1967 - تاكهيتو كوياسو، مثل أداء صوتي ياباني.





1978 - برونو تشيرو، لاعب كرة قدم فرنسي.





1979 - هند، مغنية بحرينية.





1980 - يوسي بنايون، لاعب كرة قدم إسرائيلي.





1981 - كريغ دايفد، مغني إنجليزي.





1981 - أزهار الحلواجي، ممثلة إماراتية





1985 - يوسف السالم، لاعب كرة قدم سعودي.





1988 - أديل، مغنية إنجليزية.





1991 - صمود، ممثلة كويتية.





وفيـــــــات





1821 - نابليون بونابرت، زعيم فرنسي.





1871 - محمد المقراني، مجاهد جزائري.





1921 - ألفريد هيرمان، ناشط سلام نمساوي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1911.





1959 - كارلوس سافيدرا لاماس، سياسي أرجنتيني حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1936.





2006 - جورج إفرام، سياسي لبناني.





2007 - الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة مكة المكرمة.





2007 - حسن الكرمي، أديب وإعلامي فلسطيني.





2010 - عمر يارادوا، رئيس نيجيريا.





2017 - إعلي ولد محمد فال، رئيس موريتانيا الأسبق.





أعيــــــاد ومنـــــــاسبـــــــات





عيد الشهداء في ألبانيا.





عيد التحرير في الدنمارك وهولندا وإثيوبيا.





عيد ميلاد بوذا في هونغ كونغ وماكاو وكوريا الجنوبية وتايوان.





عيد الصبيان في اليابان.



