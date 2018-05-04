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برلمانية: "مصر فاتحة حضنها للشعوب كلها القريبة والبعيدة"

الجمعة 04/مايو/2018 - 11:48 م
برلمانية: مصر فاتحة حضنها للشعوب كلها القريبة والبعيدة
البرلمان - ارشيفية
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هدى عبدالرازق
 
قالت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، إن مبادرة "العودة إلى الجذور" رائعة، لافتة إلى أن المبادرة تفتح الطريق إلى التواجد في أسواق سياحية جديدة.

وأشارت "متي"، خلال اتصال هاتفي بفضائية "الحياة"، اليوم الجمعة، إلى أن القبارصة واليونان يحبون مصر والمصريين، لافتة إلى أن تصميم شوارع اليونان يشبه تصميم الإسكندرية.

وأضافت: "مصر فاتحة حضنها لكل الشعوب القريبة والبعيدة"، مطالبة كل الجاليات التي كانت تعيش في مصر أن تعود لزيارة مصر.
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