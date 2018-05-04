لاعب الأهلي يتأهل لنصف نهائي بطولة الأرجنتين للاسكواش





مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي للاسكواش، تأهل إلى نصف نهائي بطولة الأرجنتين «Mar Del Plata»، والمقامة خلال الفترة الحالية.





ومن المقرر أن يواجه «عسل»، صاحب الـ17 عامًا، اللاعب الأرجنتيني لياندرو روميليو، المصنف الثاني في البطولة، غدًا السبت، في الأرجنتين.





ودخل «عسل» البطولة وهو في التصنيف الـ191 عالميًا، خاصة وأن هذه المشاركة تعتبر الثانية له في بطولات الاتحاد الدولي، بعد أن كانت مشاركته الأولى الدولية في بطولة الجونة، والتي دخلها وكان تصنيفه الـ339 على العالم.





وأكد ناصر زهران، المدير الفني ورئيس قطاع الاسكواش بالأهلي، على أن وصول «عسل» إلى هذا الدور يعد إنجازًا للاعب الأهلي خاصة في المشاركة الثانية له في بطولة كبيرة من بطولات الاتحاد الدولي للعبة.



