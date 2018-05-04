ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

لاعب الأهلي يتأهل لنصف نهائي بطولة الأرجنتين للاسكواش

الجمعة 04/مايو/2018 - 11:44 م
لاعب الأهلي يتأهل لنصف نهائي بطولة الأرجنتين للاسكواش
طباعة
الفجر الرياضي
 

مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي للاسكواش، تأهل إلى نصف نهائي بطولة الأرجنتين «Mar Del Plata»، والمقامة خلال الفترة الحالية.

ومن المقرر أن يواجه «عسل»، صاحب الـ17 عامًا، اللاعب الأرجنتيني لياندرو روميليو، المصنف الثاني في البطولة، غدًا السبت، في الأرجنتين.

ودخل «عسل» البطولة وهو في التصنيف الـ191 عالميًا، خاصة وأن هذه المشاركة تعتبر الثانية له في بطولات الاتحاد الدولي، بعد أن كانت مشاركته الأولى الدولية في بطولة الجونة، والتي دخلها وكان تصنيفه الـ339 على العالم.

وأكد ناصر زهران، المدير الفني ورئيس قطاع الاسكواش بالأهلي، على أن وصول «عسل» إلى هذا الدور يعد إنجازًا للاعب الأهلي خاصة في المشاركة الثانية له في بطولة كبيرة من بطولات الاتحاد الدولي للعبة.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أفريقيا
زيسكو يونايتد - زامبيا
-
x
15:00
-
امبابان سوالوز - سوازيلاند
مازيمبي - جمهورية الكونجو
-
x
15:00
-
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
توغو بور - توجو
-
x
18:00
-
حوريا - غينيا
بريميرو دي اوجوستو - أنغولا
-
x
18:00
-
النجم الساحلي - تونس
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
-
x
21:00
-
الوداد الرياضي - المغرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
ستوك سيتي
-
x
13:30
-
كريستال بالاس
ليستر سيتي
-
x
16:00
-
وست هام يونايتد
واتفورد
-
x
16:00
-
نيوكاسل يونايتد
وست بروميتش ألبيون
-
x
16:00
-
توتنهام هوتسبير
بورنموث
-
x
16:00
-
سوانزي سيتي
إيفرتون
-
x
18:30
-
ساوثهامتون
الدوري الإسباني
فياريال
-
x
20:45
-
فالنسيا
الدوري البرتغالي الممتاز
سبورتينج لشبونة
-
x
21:30
-
بنفيكا
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
18:00
-
هيلاس فيرونا
يوفنتوس
-
x
20:45
-
بولونيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/5/2018 12:30:04 AM