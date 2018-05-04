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محمد ممدوح يرزق بمولودته الأولى في أمريكا

الجمعة 04/مايو/2018 - 11:41 م
محمد ممدوح يرزق بمولودته الأولى في أمريكا
محمد ممدوح
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شيماء عطية
 
هنأ الفنان التشكيلي رضا عبدالرحمن الفنان الشاب محمد ممدوح بعدما رزق بمولودها الأولى في أمريكا، وأطلق عليها اسم كاميليا.

ونشر "عبدالرحمن" صورة تجمعه ب"ممدوح" وكتب: "خالص التهاني للصديق النجم محمد ممدوح حيث رزق منذ قليل بكريمته الاولى كاميليا محمد ممدوح ،الصورة لنا بمستشفى نيويورك يوم أمس الف الف مبروك
"

محمد ممدوح يرزق بمولودته الأولى في أمريكا
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