محمد ممدوح يرزق بمولودته الأولى في أمريكا
الجمعة 04/مايو/2018 - 11:41 م
شيماء عطية
هنأ الفنان التشكيلي رضا عبدالرحمن الفنان الشاب محمد ممدوح بعدما رزق بمولودها الأولى في أمريكا، وأطلق عليها اسم كاميليا.
ونشر "عبدالرحمن" صورة تجمعه ب"ممدوح" وكتب: "خالص التهاني للصديق النجم محمد ممدوح حيث رزق منذ قليل بكريمته الاولى كاميليا محمد ممدوح ،الصورة لنا بمستشفى نيويورك يوم أمس الف الف مبروك
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