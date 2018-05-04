مصر × يوم.. تفاصيل جديدة عن حقل "فاغور".. ومدير مستشفى الجلاء: الولادة القيصرية "وباء"

ملفات عدة أهتمت بها برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، يأتي أبرزها كشف تفاصيل حقل النفط الجديد، وكشف الإعلامي مفيد فوزي أنه لم يهاجم الشيخ محمد متولي الشعراوي، بالإضافة إلى حديث مدير مستشفى الجلاء عن الولادة القيصرية

وفي السطور التالية ترصد "الفجر" أبرز ما جاء في برامج التوك شو خلال الساعات الماضية.

تفاصيل جديدة عن حقل "فاغور"

كشف حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، تفاصيل جديدة عن حقل "فاغور"، المكتشف مؤخرا من قبل شركة إيني الإيطالية.

وقال "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "LTC"، مساء الجمعة إن حقل فاغور يقع في الصحراء الغربية، والإنتاج المبدئي منه يبلغ نحو 2300 برميل يوميا من الزيت الخام بدرجة جودة 32، بالإضافة إلى حوالى 400 ألف قدم مكعب يوميًا من الغاز المصاحب، مشيرا إلى أنه على عمق 5090 مترا.

ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول إلى أن الصحراء الغربية منطقة واعدة، وهذا سيؤدي إلى تنافس الشركات العالمية للبحث عن الطاقة في مصر، منوها أن اتفاقيات الغاز الخام تنص أن مصر حصتها 70% من حجم الإنتاج والشريك الأجنبي 30%.

التموين تنفي وجود أزمة في الأرز

ونفى ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، ما تردد حول وجود أزمة في الأرز، مؤكدًا أن مصر تنتج ما يكفيها، ويزيد عن حاجتها.

وأشار "رمضان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الجمعة، تقديم الإعلامي محمد موسى، إلى أنه سيتم صرف كيلو الأرز بالبطاقات التموينية بسعر 6،5 جنيه للكيلو، لافتًا إلى أن سعر ارز الحر سيتراوح من 7 إلى 7،5 جنيه للكيلو.

مفيد فوزي: لم أهاجم "الشعراوي"

أكد الإعلامي مفيد فوزى، أنه لم يهاجم الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، مؤكدًا أن له العديد من المواقف الجيدة مع الشيخ الشعراوي.

وتابع: "الغباء المستحكم هو ساحة الباطل على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ويستهدف الناس وإرباكهم ونشر المغالطات".

وتابع خلال لقائه ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "سألت يومًا الشيخ الشعراوي وقلت له لماذا تصر على تكرار (الحمد لله)، ليرد الشعراوي: ردد الحمد لله لتصون النعمة". لافتًا إلى أن هذه العبارة تصل في وجدانه.

مدير مستشفى الجلاء: الولادة القيصرية "وباء"

قال الدكتور محمد مراد، مدير مستشفى "الجلاء" للولادة، إن المستشفيات والمراكز الخاصة هى الرابح الوحيد من انتشار "الولادة القيصرية" في مصر، مؤكدًا أن الولادة القيصرية "وباء".

وأضاف "مراد"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة" اليوم الجمعة، أن هناك مقترحات للتقليل من نسبة "الولادة القيصرية" في مصر، موضحًا أن الولادة القيصرية لها مخاطر على صحة الأم؛ من ضمنها أنها من الممكن أن تؤدي إلى العقم، أو إلى الوفاة، وعبء على ميزانية الدولة.