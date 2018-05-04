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جولياني: ترامب دفع 130 ألف دولار للممثلة الإباحية لحماية عائلته

الجمعة 04/مايو/2018 - 11:39 م
جولياني: ترامب دفع 130 ألف دولار للممثلة الإباحية لحماية عائلته
أرشيفية
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وكالات
 
صرح محامي الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، رودي جولياني، بدفع  ترامب مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية السابقة ستيفاني كليفورد "ستورمي دانييلز" لحماية عائلة الرئيس.

وقال جولياني في بيان له اليوم الجمعة، إن "المبلغ تم دفعه بهدف طي القضية المتعلقة بالمزاعم الشخصية والكاذبة من أجل حماية عائلة الرئيس".


وشدد على أن هذه القضية لا علاقة لها بالحملة الانتخابية لترامب، إذ أن "المبلغ كان سيتم دفعه في كل الأحوال، بغض النظر عما إذا كان مرشحا أم لا".


هذا، وقد اعترف ترامب  بأن محاميه هاري كوهين دفع المبلغ للممثلة المذكورة في إطار "صفقة خاصة بين الجانبين" واتفاق على الكتمان، لكنه نفى وجود أي علاقة بينه وبين ستيفاني كليفورد، المعروفة باسمها المستعار "ستورمي دانييلز"، فيما كانت التقارير الصحفية تتحدث عن دفع المبلغ تحديدا مقابل صمتها عن علاقتها الجنسية بترامب التي وقعت في عام 2006، أي بعد عام من زواج ترامب وميلانيا.
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