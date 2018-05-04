أيمن أشرف والسولية أبرز خسائر الأهلي من مواجهة الترجي





خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جهود أيمن أشرف، مدافع الفريق، في المباراة المقبلة أمام كمبالا سيتي الأوغندي المقرر لها الـ15 من مايو الجاري.





ويلتقي الأهلي مع كمبالا سيتي في ثاني جولات دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي.





وحصل أشرف على الإنذار الثاني في مباراة الترجي التونسي، التي أقيمت مساء اليوم، الجمعة، في الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري الأبطال الإفريقي، فيما تعرض عمرو السولية، لاعب الوسط، للإصابة وخرج من المباراة في شوطها الأول، وحل محمد هاني بديلاً له.



