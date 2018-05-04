حكما ً قضائيا ً بعنوان رد ثمن سيارة لم يسلمها البائع





نشرت وزارة العدل، حكماً قضائياً تحت عنوان رد ثمن سيارة لم يسلمها البائع، وذلك سعياً لنشر الثقافة العدلية حيث تقدم مجموعة من الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم في المملكة.



