"علومولوجيا".. أول مجلة علمية تصدر عن كلية الإعلام بجامعة القاهرة

حاول مجموعة من طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة، تقديم مادة علمية متنوعة ومبسطة تلاءم الجمهور العام، من خلال أول مجلة علمية تحمل اسم "علومولوجيا"، وتركز المجلة على طرح قضية معينة خلال كل باب.





ففي الباب الأول تناقش عالم المخترعين وأهم ما يميزهم التحديات والصعوبات التي تواجههم، وتحاول إيجاد مساعدات لهم عن طريق توصيل صوتهم بالنقابة.





ويضيف أعضاء الفريق أن ملف العدد تم اختياره بعناية شديدة فتم التركيز على أحد أهم الأماكن السياحية البيئة لتعريف الجمهور بأماكن جديدة وخصوصا لمحبي السفر والاستكشاف، وفي الباب الثالث تتحدث المجلة عن التكنولوجيا وتأثيرها على حياة البشر وفي الباب الرابع سلطت المجلة الضوء على التعليم باعتباره النواة الأولى للعلم.









وقاموا بعرض نماذج مختلفة للتعليم في مصر، وكان أبرز ايجابيات هذا الباب هو جولة في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا لنقل الصورة الكاملة للجمهور، أما في الباب الأخير فقام الفريق بتقديم نماذج علمية ناجحة في مجلات مختلفة وذلك بالتحدث لعلماء مصر بالخارج ليروا قصص نجاحهم منهم وجيه المراغي مصمم قطار كندا السريع عالم الفضاء محمد محمود، هاني عازر، وغيرهم.





وعن أكثر الصعوبات التي واجهت الفريق هي محاولة الربط بين العددين والمجلة لتناسق الفكرة ومحاولة تسليط الضوء على أهمية العلم وقيمته من خلال العددين والمجلة.







