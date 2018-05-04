ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"البترول" تكشف تفاصيل اكتشاف "إيني" لحقل نفط جديد في حوض فاغو

الجمعة 04/مايو/2018 - 09:24 م
البترول تكشف تفاصيل اكتشاف إيني لحقل نفط جديد في حوض فاغو
طباعة
داليا الحسين
 
كشف حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، تفاصيل جديدة عن حقل "فاغور"، المكتشف مؤخرا من قبل شركة إيني الإيطالية.

وقال "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "LTC"، مساء الجمعة إن حقل فاغور يقع في الصحراء الغربية، والإنتاج المبدئي منه يبلغ نحو 2300 برميل يوميا من الزيت الخام بدرجة جودة 32، بالإضافة إلى حوالى 400 ألف قدم مكعب يوميًا من الغاز المصاحب، مشيرا إلى أنه على عمق 5090 مترا.

ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول إلى أن الصحراء الغربية منطقة واعدة، وهذا سيؤدي إلى تنافس الشركات العالمية للبحث عن الطاقة في مصر، منوها أن اتفاقيات الغاز الخام تنص أن مصر حصتها 70% من حجم الإنتاج والشريك الأجنبي 30%.
المزيد عن: مصر بترول التوك شو اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الكوكب
0
x
18:00
1
الرائد
دوري أبطال أفريقيا
تاونشيب رولرز - بوتسوانا
0
x
21:00
0
كمبالا سيتى - أوغندا
الأهلي - مصر
0
x
21:00
0
الترجي الرياضي - تونس
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
0
x
21:00
0
الدفاع الحسني الجديدي - المغرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون
0
x
21:00
0
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
21:00
-
ريال سوسييداد
الدوري الفرنسي
أميان
-
x
20:45
-
باريس سان جيرمان
الدوري البرتغالي الممتاز
سبورتنج براجا
-
x
21:30
-
بوافيستا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/4/2018 9:30:01 PM