"البترول" تكشف تفاصيل اكتشاف "إيني" لحقل نفط جديد في حوض فاغو



وقال "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "LTC"، مساء الجمعة إن حقل فاغور يقع في الصحراء الغربية، والإنتاج المبدئي منه يبلغ نحو 2300 برميل يوميا من الزيت الخام بدرجة جودة 32، بالإضافة إلى حوالى 400 ألف قدم مكعب يوميًا من الغاز المصاحب، مشيرا إلى أنه على عمق 5090 مترا.



ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول إلى أن الصحراء الغربية منطقة واعدة، وهذا سيؤدي إلى تنافس الشركات العالمية للبحث عن الطاقة في مصر، منوها أن اتفاقيات الغاز الخام تنص أن مصر حصتها 70% من حجم الإنتاج والشريك الأجنبي 30%.



كشف حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، تفاصيل جديدة عن حقل "فاغور"، المكتشف مؤخرا من قبل شركة إيني الإيطالية.