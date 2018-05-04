دول الأزمات × أسبوع.. إصابة 1143 فلسطينيًا.. والكوليرا تهدد اليمن من جديد

شهد الأسبوع الماضي عدد من الأحداث المتعاقبة على ساحة الدول التي تشهد أزمات، لاسيما سوريا واليمن وفلسطين.

وبالتزامن مع انتهاء الأسبوع ترصد "الفجر" أبرز الأحداث التي طرأت بالدول التي تشهد أزمات، وهو ما نوضحه من خلال السطور التالية.

اليمن مهددة بعودة الكوليرا

حذّر باحثون من أن اليمن مهدّد بعودة تفشي وباء الكوليرا الذي يمكن أن يصيب ملايين الأشخاص مع اقتراب موسم الأمطار.

ودعا فريق دولي من الباحثين، عبر مجلة "ذي لانسيت غلوبال هيلث" الطبية، إلى تعزيز التدابير "على الفور" من أجل تخفيف المخاطر. ويمكن أن يشمل ذلك التلقيح وتوزيع المعدات اللازمة لتطهير المياه وإصلاح البنية التحتية للصرف الصحي.

واستنادًا إلى بيانات حالات تفشي سابقة للوباء، يعتقد الفريق أن 54 في المئة من المناطق في اليمن يمكن أن تتأثر بتفشي الوباء في العام 2018 ما قد يُعرض "أكثر من 13,8 مليون" شخص للخطر.

وقال الفريق "لذلك نوجه دعوة عاجلة إلى المسؤولين المحليين والمانحين والشركاء الدوليين للعمل على التخفيف من خطر حدوث موجة جديدة من وباء الكوليرا في اليمن".

وكان مجلس الأمن الدولي قد ندد في منتصف مارس الماضي، بالتدهور الواسع و"المدمر" للوضع الإنساني في اليمن.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 22 مليون نسمة من سكان اليمن البالغ عددهم 25 مليون نسمة بحاجة لمساعدات إنسانية ومن بينهم 11.3 مليون شخص في حاجة ماسة لهذه المساعدات.

إصابة 1143 فلسطينياً في جمعة عمال فلسطين

وفي فلسطين أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي والغاز المسيل للدموع، خلال مشاركتهم في الجمعة السادسة لفعاليات مسيرة العودة الكبرى، على الحدود الشرقية لقطاع غزة، والتي حملت اسم (جمعة عمال فلسطين).

وأعلن أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة 1143 مواطناً فلسطينياً برصاص الاحتلال على الحدود الشرقية لقطاع غزة، من بينها 78 وصلت الى المستشفيات، و1065 وصلت الى النقاط الطبية.

وحول درجة الخطورة، أوضح القدرة أن هناك ثلاث إصابات وصف بالخطيرة، و93 بالمتوسطة، و1047 بالطفيفة، منوها إلى أن هناك 140 مواطنا أصيبوا بجراح مختلفة، فيما اصيب 820 اخرون بالاختناق، لافتا إلى أن من بين الاصابات 149 طفلا، و994 بالغاً.

أمريكا توقف دعم "الخوذ البيضاء" في سوريا

وفيما يخص سوريا أفادت قناة "سي بي سي" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الدعم الأمريكي المقدم إلى فرق "الخوذ البيضاء" الإغاثي في سوريا، التي تعمل في مناطق تحت سيطرة المعارضة، "توقف تماما".

وأشارت القناة إلى أنها اطلعت على وثيقة داخلية في الخارجية الأمريكية، تقول إن مكتب الشرق الأدنى كان في انتظار الضوء الأخضر من الخارجية لمواصلة تقديم الدعم المالي لفرق الخوذ البيضاء بحلول 15 أبريل الماضي، لكن عدم حصوله على قرار واضح اضطره لوقف التمويل عن هذه المجموعة، كما عن مجموعات إغاثية أخرى تعمل على إزالة الألغام وتوزيع الطعام وإعادة بعض الخدمات للعمل.

وتأسست فرق الخوذ البيضاء من متطوعين مدنيين عام 2013، بهدف إغاثة المتضررين من جراء الحرب في سوريا، ويبلغ عدد أفرادها أكثر من 3 آلاف شخص.