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"التموين": ليس لدينا أزمة في الأرز.. والكيلو بـ 6,5 جنيه (فيديو)

الجمعة 04/مايو/2018 - 09:22 م
التموين: ليس لدينا أزمة في الأرز.. والكيلو بـ 6,5 جنيه (فيديو)
أرز - ارشيفية
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هدى عبدالرازق
 
نفى ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، ما تردد حول وجود أزمة في الأرز، مؤكدًا أن مصر تنتج ما يكفيها، ويزيد عن حاجتها.

وأشار "رمضان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الجمعة، تقديم الإعلامي محمد موسى، إلى أنه سيتم صرف كيلو الأرز بالبطاقات التموينية بسعر 6،5 جنيه للكيلو، لافتًا إلى أن سعر ارز الحر سيتراوح من 7 إلى 7،5 جنيه للكيلو.


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