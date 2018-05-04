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"الأوقاف" تكشف حقيقة غلق الكتاتيب (فيديو)

الجمعة 04/مايو/2018 - 09:21 م
الأوقاف تكشف حقيقة غلق الكتاتيب (فيديو)
الشيخ جابر طايع
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هدى عبدالرازق
 
نفى الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، ما تردد حول توجه الوزارة لإغلاق الكتاتيب، مؤكدًا أنها شائعة مغرضة.

وأشار "جابر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الجمعة، تقديم الإعلامي محمد موسى، إلى أنه تم افتتاح 2238 مكتب تحفيظ خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أنهم يستهدفون إنشاء 3 آلاف مكتب تحفيظ جديد بالتعاون مع وزارة التضامن.
 
ولفت إلى أن هناك شائعات تطارد الناجحين في وزارة الأوقاف، لما شهدته الوزارة من طفرة على مدار الـ 5 سنوات الماضية.
المزيد عن: الشيخ جابر طايع الأوقاف اخبار مصر إغلاق الكتاتيب
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