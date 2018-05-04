محافظ كفر الشيخ: تخفيضات 40% على السلع في رمضان (فيديو)



وأشار "نصر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الجمعة، تقديم الإعلامي محمد موسى، إلى أنه عقد احتفالية بالمحافظة وتم تكريم عدد من النساء المصريات، وتوزيع 1000 شهادة أمان على عدد من المواطنات.



وعن استعدادات شهر رمضان، أوضح أنه تم افتتاح فرع لمعرض أهلا رمضان بتخفيضات على السلع تتراوح من 20 إلى 40%، منوها بأنه سيتم افتتاح فرع آخر للمعرض بدسوق خلال الفترة المقبلة.





وجه اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، التحية إلى المرأة المصرية، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية نصف المجتمع، وهن عظيمات مصر، مشيدا بدورهن في ثورة 30 يونيو.