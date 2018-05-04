"الزراعة": لن نشهد أزمة لحوم في رمضان (فيديو)



وأشار "عبدالدايم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الجمعة، تقديم الإعلامي محمد موسى، إلى أنه لن يكون هناك أزمة في اللحوم في شهر رمضان، مضيفًا: "اللحمة متوفرة وبأسعار أفضل من السنوات السابقة".







قال الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه تم استيراد 220 ألف رأس عجل وجمل استعدادًا لشهر رمضان، مشيرًا إلى أنه يتم ذبحهم وسط رقابة صحية متكاملة.