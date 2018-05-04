ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"الزراعة": لن نشهد أزمة لحوم في رمضان (فيديو)

الجمعة 04/مايو/2018 - 09:18 م
الزراعة: لن نشهد أزمة لحوم في رمضان (فيديو)
الدكتور حامد عبدالدايم
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه تم استيراد 220 ألف رأس عجل وجمل استعدادًا لشهر رمضان، مشيرًا إلى أنه يتم ذبحهم وسط رقابة صحية متكاملة.

وأشار "عبدالدايم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الجمعة، تقديم الإعلامي محمد موسى، إلى أنه لن يكون هناك أزمة في اللحوم في شهر رمضان، مضيفًا: "اللحمة متوفرة وبأسعار أفضل من السنوات السابقة".


المزيد عن: مصر الزراعة الدكتور حامد عبدالدايم التوك شو اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الكوكب
0
x
18:00
1
الرائد
دوري أبطال أفريقيا
تاونشيب رولرز - بوتسوانا
0
x
21:00
0
كمبالا سيتى - أوغندا
الأهلي - مصر
0
x
21:00
0
الترجي الرياضي - تونس
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
0
x
21:00
0
الدفاع الحسني الجديدي - المغرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون
0
x
21:00
0
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
21:00
-
ريال سوسييداد
الدوري الفرنسي
أميان
-
x
20:45
-
باريس سان جيرمان
الدوري البرتغالي الممتاز
سبورتنج براجا
-
x
21:30
-
بوافيستا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/4/2018 9:30:01 PM