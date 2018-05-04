حصل مدرب ليستر سيتي الإنجليزي، الفرنسي كلود بويل، على دعم كامل من رئيس النادي فيشاي سريفادانابرابا، رغم سلسلة من النتائج السيئة بالدوري.



وقاد المدرب الفرنسي، الذي تولى المهمة في أكتوبر (تشرين الأول) خلفاً للمدرب المقال كريغ شكسبير، فريقه للمركز التاسع بترتيب الدوري بـ44 نقطة من 35 مباراة.. وعانى الفريق لتقديم عروض جيدة في الفترة الأخيرة وخسر 3 من آخر 4 مباريات.



وتوجه التايلاندي سريفادانابرابا إلى ملعب التدريب اليوم الجمعة لتقديم الدعم لبويل، وسط تقارير إعلامية تحدثت عن وجود قلق بين اللاعبين.



وقال بويل في مؤتمر صحافي قبل مباراة على أرضه غداً السبت أمام وست هام يونايتد، صاحب المركز 15: "الرسالة من مالك النادي واضحة للكل. ومفادها أن من المهم أن ننهي الموسم بقوة وأن نحترم النادي والملاك والمشجعين".



وأضاف: "لا أواجه ضغوطاً فأنا شخص عملي. أعرف واجبي وأعرف ما ينبغي علينا القيام به، وما نريده بشأن نهاية الموسم والموسم الجديد".



وقال مدرب ساوثامبتون السابق، إنه لم يشعر بمفاجأة بشأن تجديد الثقة به.



وقال بويل: "تحدثنا كثيراً عن الإعداد للموسم المقبل.. وأعتقد أن هذا أمر مهم. الدعم لا يخصني وحدي. إنه دعم لكل الناس في النادي. مالك النادي يثق في كل العاملين هنا".