محافظ الغربية: انخفاض أسعار السلع بالمعارض 30% عن مثيلتها بالأسواق



وأشار "ضيف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الجمعة، تقديم الإعلامي محمد موسى، إلى أن أسعار السلع بالمعارض التي ستقام في المحافظة ستكون أقل من مثيلتها في الأسواق العادية بـ 30%.



ولفت إلى أنه قام بافتتاح عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة، حيث تم افتتاح وحدات غسيل كلوي.





قال اللواء أحمد ضيف، محافظ الغربية، إن هناك توجيهات رئاسية لكافة المحافظات بتوفير السلع للمواطنين، ووجود أكثر من منفذ لبيع السلع في مدن المحافظات تزامنا مع حلول شهر رمضان.