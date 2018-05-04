أيمن سمير: قطر أنفقت 220 مليار دولار على دعم التنظيمات الإرهابية



وأشار "سمير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الجمعة، تقديم الإعلامي محمد موسى، إلى أن قطر دعمت تنظيمات إرهابية في آسيا وأفريقيا وأوروبا، بل أنها تولت تنفيذ عملية خطف الجرذان الشهيرة.



ولفت إلى أن تعداد الجيش القطري يبلغ 11 ألف جندي، ومن ثم مستحيل أن ينفقوا 220 مليار دولار على تسليحهم، منوها بأن هناك فتور في العلاقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية.



قال الدكتور أيمن سمير، المتخصص في العلاقات الدولية، إن تقرير هناك موثق لجهاز المخابرات البريطاني، يؤكد أن قطر أنفقت 220 مليار دولار على دعم التنظيمات الإرهابية منذ 1999 وحتى نهاية 2016.