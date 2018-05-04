ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أيمن سمير: قطر أنفقت 220 مليار دولار على دعم التنظيمات الإرهابية

الجمعة 04/مايو/2018 - 09:15 م
أيمن سمير: قطر أنفقت 220 مليار دولار على دعم التنظيمات الإرهابية
الدكتور أيمن سمير
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور أيمن سمير، المتخصص في العلاقات الدولية، إن تقرير هناك موثق لجهاز المخابرات البريطاني، يؤكد أن قطر أنفقت 220 مليار دولار على دعم التنظيمات الإرهابية منذ 1999 وحتى نهاية 2016.

وأشار "سمير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الجمعة، تقديم الإعلامي محمد موسى، إلى أن قطر دعمت تنظيمات إرهابية في آسيا وأفريقيا وأوروبا، بل أنها تولت تنفيذ عملية خطف الجرذان الشهيرة.

ولفت إلى أن تعداد الجيش القطري يبلغ 11 ألف جندي، ومن ثم مستحيل أن ينفقوا 220 مليار دولار على تسليحهم، منوها بأن هناك فتور في العلاقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية.
المزيد عن: قطر الدكتور أيمن سمير التوك شو اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الكوكب
0
x
18:00
1
الرائد
دوري أبطال أفريقيا
تاونشيب رولرز - بوتسوانا
0
x
21:00
0
كمبالا سيتى - أوغندا
الأهلي - مصر
0
x
21:00
0
الترجي الرياضي - تونس
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
0
x
21:00
0
الدفاع الحسني الجديدي - المغرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون
0
x
21:00
0
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
21:00
-
ريال سوسييداد
الدوري الفرنسي
أميان
-
x
20:45
-
باريس سان جيرمان
الدوري البرتغالي الممتاز
سبورتنج براجا
-
x
21:30
-
بوافيستا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/4/2018 9:30:01 PM