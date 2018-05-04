أداة جديدة تمنع "مديرك" من رؤية رسائلك مع زملائك

أطلق تطبيق الرسائل الشهير Slack أداة جديدة تحمل اسم "Shhlack" تسمح لك بإرسال رسائل إلى زملائك فى العمل بسلام بعيداً عن مراقبة المديرين، وهى أداة تسمح لك بتشفير وفك تشفير الرسائل بحيث يتمكن المرسل والمتلقى فقط من قراءتها.





ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تم إنشاء Shhlack بواسطة شركة أمن المعلومات MindedSecurity ويمكن تثبيتها كملحق ويب أو إضافة لتطبيق Slack الذى يستخدمه الملايين من الموظفين كتطبيق مراسلة فى مكان العمل.





وتعتمد الأداة على مفاتيح مشتركة مسبقًا، أو كلمات مرور يتم تبادلها بين المستخدمين، وبعد تثبيت Shhlack، يمكن للمستخدمين بدء رسالة مشفرة بالنقر فوق رمز قفل ملون يظهر بجانب مربع الحوار فى Slack.



