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مساعد وزير الداخلية الأسبق: "السوشيال ميديا" تهدد كيانات المجتمعات الشرقية

الجمعة 04/مايو/2018 - 09:11 م
مساعد وزير الداخلية الأسبق: السوشيال ميديا تهدد كيانات المجتمعات الشرقية
اللواء محمود الرشيدي
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أمنية فوزي
 
قال اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق للمعلومات والتوثيق، إن الجرائم الإلكترونية والإنترنت أهم المخاطر التي تواجه المواطنين في الفترة الحالية.

وأضاف "الرشيدي"، خلال حواره  مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة" اليوم الجمعة، أن "السوشيال ميديا" أصبحت تهدد كيانات المجتمعات الشرقية، متابعًا: "أصبحنا مهددين بسبب الانفلات في الفضاء المصري".

ووجه عدة نصائح لكل من يتعرض للتهديد على "السوشيال ميديا"، قائلًا: "أي مواطن يتعرض لأي تهديد أو خطر إلكتروني عليه أن يبلغ مباحث الإنترنت، أو يتصل على الخط الساخن 108، قبل التصرف في أي شيء، أو يقدم بلاغًا لمباحث الإنترنت عن طريق الإنترنت".
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