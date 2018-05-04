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حيدر نوري يكشف حجم التبادل التجاري بين مصر والعراق

الجمعة 04/مايو/2018 - 09:06 م
حيدر نوري يكشف حجم التبادل التجاري بين مصر والعراق
حيدر نوري
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داليا الحسين
 
قال حيدر نوري، الملحق التجاري للعراق إن حجم التبادل التجاري بين مصر والعراق بلغ 1.1 مليار دولار بنهاية 2017، مشيرًا إلى أن العام الماضي كان أفضل الأعوام في التبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف "نوري"، خلال حواره مع فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أنه سيتم تصدير الزيت المصري للعراق، مشيرا إلى أن أغلب المواد الغذائية المصرية أسعارها منخفضة وممتازة، ولذلك تنافس السوق العالمي.
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