خالد جلال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الكأس





أعلن خالد جلال المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك ، قائمة الفريق لمباراة الاسماعيلى ، بالدور قبل النهائى لبطولة كاس مصر لبطولة كاس مصر ، والتي تقام بعد غدا الاثنين على ملعب برج العرب بالاسكندرية

وضمت قائمة الفريق لمباراة الاسماعيلى كلا من :

عمر صلاح – محمود عبد المنصف في حراسة المرمي.

محمد مجدى - حمدي النقاز - محمود حمدي الونش - محمد عبد الغنى -محمود علاء - في خط الدفاع.

محمود عبد العزيز - محمود عبد العاطى " دونجا " - معروف يوسف - عبد الله جمعه - محمد عنتر - أيمن حفني _ طارق حامد – أحمد توفيق – عماد فتحى – محمد اشرف روقا في خط الوسط.

كاسونجو - يوسف اوباما _ باسم مرسى – نانا بوكو خط الهجوم.