خالد جلال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الكأس
الجمعة 04/مايو/2018 - 09:02 م
أحمد الهواري
أعلن خالد جلال المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي
الزمالك ، قائمة الفريق لمباراة الاسماعيلى ، بالدور قبل النهائى لبطولة كاس مصر لبطولة
كاس مصر ، والتي تقام بعد غدا الاثنين على ملعب برج العرب بالاسكندرية
وضمت قائمة الفريق لمباراة الاسماعيلى كلا من :
عمر صلاح – محمود عبد المنصف في حراسة المرمي.
محمد مجدى - حمدي النقاز - محمود حمدي الونش - محمد عبد الغنى
-محمود علاء - في خط الدفاع.
محمود عبد العزيز - محمود عبد العاطى " دونجا
" - معروف يوسف - عبد الله جمعه - محمد عنتر - أيمن حفني _ طارق حامد – أحمد توفيق
– عماد فتحى – محمد اشرف روقا في خط الوسط.
كاسونجو - يوسف اوباما _ باسم مرسى – نانا بوكو خط الهجوم.
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