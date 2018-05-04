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خالد جلال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الكأس

الجمعة 04/مايو/2018 - 09:02 م
خالد جلال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الكأس
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أحمد الهواري
 


أعلن خالد جلال المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك ، قائمة الفريق لمباراة الاسماعيلى ، بالدور قبل النهائى لبطولة كاس مصر لبطولة كاس مصر ، والتي تقام بعد غدا الاثنين على ملعب برج العرب بالاسكندرية

 

وضمت قائمة الفريق لمباراة الاسماعيلى كلا من :

 

عمر صلاح – محمود عبد المنصف في حراسة المرمي.

 

محمد مجدى - حمدي النقاز - محمود حمدي الونش - محمد عبد الغنى -محمود علاء - في خط الدفاع.

 

محمود عبد العزيز - محمود عبد العاطى " دونجا " - معروف يوسف - عبد الله جمعه - محمد عنتر - أيمن حفني _ طارق حامد – أحمد توفيق – عماد فتحى – محمد اشرف روقا في خط الوسط.

 

كاسونجو - يوسف اوباما _ باسم مرسى – نانا بوكو خط الهجوم.

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