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الملحق التجاري للعراق بالقاهرة: 80 مليار دولار تكلفة إعادة الإعمار (فيديو)

الجمعة 04/مايو/2018 - 08:57 م
الملحق التجاري للعراق بالقاهرة: 80 مليار دولار تكلفة إعادة الإعمار (فيديو)
حيدر نوري
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داليا الحسين
 
قال حيدر نوري، الملحق التجاري للعراق، إن تكلفة إعمار العراق حوالي 80 مليار دولار، مشيرا إلى أن هناك فرص استثمارية واعدة في قطاعات الزراعة والصناعة والمقاولات بالعراق تنظر الشركات المصرية.

وكشف "نوري"، خلال حواره مع فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، عن تخصيص منطقة صناعية مصرية في العراق على مساحة 250 ألف متر مربع.
المزيد عن: مصر حيدر نوري العراق التوك شو اخبار مصر
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