عاجل.. البدري في ورطة قبل ساعات من مواجهة الترجي

اشتكى التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الآم في الكاحل وذلك قبل ساعات قليلة من بداية مباراة فريقه أمام الترجي التونسي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتسببت شكوى معلول في إرباك حسابات البدري، والذي كان يدرس الدفع باللاعب في مباراة الليلة، في ظل ضمه للمعسكر منذ الأربعاء الماضي.

ومن المنتظر أن يدفع البدري بصبري رحيل في الجبهة اليسرى، في حالة استمرار شكوى اللاعب من ألام الكاحل.